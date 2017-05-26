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06:47 (мск), источник: AmurMedia.ru

Первый заместитель появился у министра экономического развития Хабаровского края

Им стал 44-летний Дмитрий Пугачев, лауреат проекта «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны».

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.

Министерство экономического развития хабаровского края пополнилось новым первым заместителем министра. Им стал Дмитрий Пугачев, победивший в федеральном кадровом проекте, сообщил информированный источник в краевом правительстве.

— Дмитрий Пугачев получил назначение на должность первого заместителя министра экономического развития Хабаровского края, — сообщил источник в правительстве.

Справка.

Дмитрий Викторович Пугачев, 1973 года рождения. Окончил среднюю школу № 3 г. Хабаровска, Хабаровскую государственную академию экономики и права. Прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. В 2011 году победил в федеральном проекте «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».

Работал в крупных региональных и федеральных компаниях: ПАО «Ростелеком», ЗАО «ТрансТелеКом», ОАО «Амурское Пароходство», в области экономики и финансов.

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