Первый заместитель появился у министра экономического развития Хабаровского края
Им стал 44-летний Дмитрий Пугачев, лауреат проекта «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны».
Им стал 44-летний Дмитрий Пугачев, лауреат проекта «Кадровый резерв — Профессиональная команда страны».
Хабаровск, 26 мая, AmurMedia.
Министерство экономического развития хабаровского края пополнилось новым первым заместителем министра. Им стал Дмитрий Пугачев, победивший в федеральном кадровом проекте, сообщил информированный источник в краевом правительстве.
— Дмитрий Пугачев получил назначение на должность первого заместителя министра экономического развития Хабаровского края, — сообщил источник в правительстве.
Справка.
Дмитрий Викторович Пугачев, 1973 года рождения. Окончил среднюю школу № 3 г. Хабаровска, Хабаровскую государственную академию экономики и права. Прошел обучение по президентской программе подготовки управленческих кадров. В 2011 году победил в федеральном проекте «Кадровый резерв — профессиональная команда страны».
Работал в крупных региональных и федеральных компаниях: ПАО «Ростелеком», ЗАО «ТрансТелеКом», ОАО «Амурское Пароходство», в области экономики и финансов.