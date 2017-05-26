Губернатор Приморья поздравил предпринимателей края
Сегодня в России отмечается День предпринимателя. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поздравил предпринимателей Приморья с профессиональным праздником. Об этом сообщает ИА «Дейта».
Сегодня в России отмечается День предпринимателя. Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский поздравил предпринимателей Приморья с профессиональным праздником. Об этом сообщает ИА «Дейта».
«Уважаемые предприниматели Приморья! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Главной движущей силой любой экономики всегда является бизнес. Благодаря предпринимательству создаются рабочие места, появляются производства, внедряются новые технологии, повышается качество в сфере услуг.
Приморский край традиционно сохраняет лидирующие позиции по уровню развития предпринимательства на Дальнем Востоке. Именно у нас находится треть всех субъектов малого и среднего бизнеса в Дальневосточном федеральном округе. Наши предприниматели всегда среди тех, кто находится в авангарде общества. Они принимают активное участие в жизни края через все общественные институты, помогают детским домам и благотворительным организациям, содействуют развитию спорта и культуры. Для нашего региона, который сегодня стремится стать одним из ведущих
Наша ключевая задача сегодня — поддержка малого и среднего бизнеса, формирование в крае благоприятного инвестиционного климата. Мы совершенствуем
Дорогие друзья! В этот праздничный день хочу выразить вам искреннюю признательность за вашу энергию, настойчивость и инициативность. От всей души желаю вам успехов, надежных партнеров, крепкого здоровья и благополучия!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.