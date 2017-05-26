Даурен Абаев предложил отказаться от ЭЦП и перейти на одноразовые пароли

«Электронную цифровую подпись мы создавали порядка 10 лет назад, тогда она соответствовала духу времени. Сейчас мы предлагаем перейти на одноразовые пароли. Человек с помощью одноразового пароля может зайти, выполнить одну транзакцию и выйти. В следующий раз ему на телефон придет новый пароль. Система упрощается», — подчеркнул министр.

При этом он отметил, что практика использования одноразовых паролей при получении государственных услуг широко используется во всем мире. «Мы взяли и проанализировали количество справок, которые выдают ЦОНы. Из 23 миллионов справок порядка 18 миллионов приходится всего на пять справок. Потом мы проанализировали, куда люди несут эти пять справок. Оказалось, что порядка 30% (справок — прим.) несут в государственные органы. Сейчас необходимо информационные системы Госкорпорации (“Правительство для граждан” — прим.) и государственных органов интегрировать, чтобы не было необходимости у человека приходить и спрашивать справку для того, чтобы отнести её опять государству», — рассказал министр. В качестве примера Даурен Абаев привел процедуру трудоустройства на работу.

«Требуется большое количество справок, чтобы устроиться на работу. Не проще ли сделать так, чтобы работодатель напрямую мог запросить справку. Для этого будет приходить уведомление человеку, который хочет устроиться на работу, дает ли он добро работодателю запросить справку. Если он дает добро, то необходимости посещать Госкорпорацию отпадет. Мы напрямую будем работать с работодателем», — уточнил глава ведомства.