Красноярскому краю назначили нового начальника управления ФСБ

Калашников родился в городе Татарске Новосибирской области, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах государственной безопасности он служит с 1987 года — за это время он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений Центрального Аппарата ФСБ России.

С июня 2011 по май 2017 года Калашников возглавлял УФСБ России по республике Коми.