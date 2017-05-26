Красноярскому краю назначили нового начальника управления ФСБ
Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил уроженец Новосибирска,
Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил уроженец Новосибирска,
Калашников родился в городе Татарске Новосибирской области, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах государственной безопасности он служит с 1987 года — за это время он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений Центрального Аппарата ФСБ России.
С июня 2011 по май 2017 года Калашников возглавлял УФСБ России по республике Коми.
Как пояснили в