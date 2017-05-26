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07:09 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскому краю назначили нового начальника управления ФСБ

Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил уроженец Новосибирска, генерал-майор Александр Калашников. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Источник: Reuters

Калашников родился в городе Татарске Новосибирской области, окончил Новосибирское высшее военное командное училище. В органах государственной безопасности он служит с 1987 года — за это время он прошел путь от оперуполномоченного до заместителя руководителя одного из подразделений Центрального Аппарата ФСБ России.

С июня 2011 по май 2017 года Калашников возглавлял УФСБ России по республике Коми.

Как пояснили в пресс-службе Управления ФСБ по Красноярскому краю, его предшественника Виталия Трушева перевели к новому месту службы — куда, не уточняется. Напомним, он проработал в должности главы УФСБ Красноярского края 6 лет.

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