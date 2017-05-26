Алексей Москаленко обсудил с Борисом Титовым проблемы нарушения прав бизнесменов Иркутска

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов провел встречу с бизнес-омбудсменом Иркутской области Алексеем Москаленко 22 мая в преддверии Всероссийской конференции УЗПП. На встрече обсуждались вопросы делового и инвестиционного климата Приангарья, нарушения прав предпринимателей — владельцев нестационарных торговых объектов на территории Иркутска, а также контрольно-надзорная деятельность в отношении бизнеса в регионе. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В рамках встречи также была затронута тема отзыва отставки бизнес-омбудсменом Иркутской области.

«Личные причины, которые послужили основаниям для принятия решения мной об отставке, исчезли. Я готов продолжать, поэтому я вернулся к деятельности. Также я не смог не принять во внимание предложения предпринимательского сообщества продолжить свою работу», — сказал Алексей Москаленко.