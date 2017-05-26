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10:06 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Руководство области поздравило воронежских предпринимателей

Губернатор Алексей Гордеев и спикер облдумы Владимир Нетесов отметили рост числа бизнесменов в регионе.

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День российского предпринимательства в пятницу, 26 мая. Губернатор Алексей Гордеев и спикер облдумы Владимир Нетесов поздравили представителей бизнес-сообщества региона с профессиональным праздником.

Первые лица региона отметили, что деятельность предпринимателей «имеет важнейшее значение для развития Воронежской области».

— Благодаря вашей энергии, настойчивости и вере в свое дело рынок наполняется товарами и услугами, создаются новые рабочие места, внедряются инновации. Сегодня на территории края работает более 85-ти тысяч организаций малого и среднего бизнеса. На воронежский рынок приходят крупные компании, обеспечивающие серьезные налоговые поступления в бюджет региона. Радует, что, даже несмотря на объективные общеэкономические сложности, количество предпринимателей в регионе растет. По этому показателю и обороту продукции область вошла в тройку лидеров в ЦФО в 2016 году, — говорится в обращении руководства региона.

Первые лица подчеркнули, что бизнес — это не только прибыль, но и высокий риск, серьезные испытания, требующие упорства и силы воли.

— Свою задачу правительство региона видит в уменьшении любых препятствий и сложностей на пути развития предпринимательства. Уверены, вместе мы сможем улучшить качество жизни в регионе. Искренне желаем вам успешной реализации всех ваших планов и проектов, новых коммерческих идей и драйва! Здоровья, благополучия, оптимизма — вам и вашим близким! -поздравили воронежских бизнесменов Алексей Гордеев и Владимир Нетесов.

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