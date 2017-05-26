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09:27 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин: «Более трети населения губернии занято в предпринимательстве»

В пятницу, 26 мая, губернатор Николай Меркушкин поздравил предпринимателей Самарской области с профессиональным праздником.

«Частный бизнес играет исключительно важную роль в развитии экономики региона, страны в целом. Сегодня более трети населения нашей губернии занято в предпринимательстве, — говорится в поздравлении. — А это рабочие места, налоги и, в конечном итоге, укрепление экономического потенциала и поддержание социального благополучия Самарской области».

Николай Меркушкин подчеркнул, что региональное правительство заинтересовано в укреплении позиций предпринимательства, совершенствовании взаимодействия власти и бизнеса.

«За последние пять лет у нас запущено 64 новых производства. По итогам 2016 г. наша губерния, наряду с Московской областью, заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства, — сообщил губернатор. — В области продолжается работа по снижению административных барьеров и налоговой нагрузки на бизнес».

Глава региона напомнил, что с 2012 года из федеральной и областной казны на поддержку малого и среднего бизнеса с целью повышения его конкурентоспособности на отечественном и международном рынках выделено 3 млрд рублей. «За это время финансовую поддержку получили более тысячи предприятий, создано и сохранено 24 тыс. рабочих мест», — подчеркнул руководитель области.

По его словам, власти региона и в дальнейшем будут оказывать предпринимателям помощь, создавая в губернии максимально благоприятный инвестиционный климат и все необходимые условия для развития предпринимательской инициативы.

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