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08:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимец может возглавить Ростовскую область

Кстати, его называли одним из возможным преемников Рустэма Хамитова.

В СМИ появилась информация, что губернатором Ростовской области в скором времени может стать уроженец Башкирии Хамит Мавлияров. Сейчас 53-летний мужчина занимает должность заместителя министра в Минстрое России.

Официального подтверждения этой информации, конечно, нет. Но ИА «Блокнот-Ростов», ссылаясь на собственные источники, отмечает, что нынешнему главе Ростовской области уже готовится новая должность, а его преемником станет именно Хамит Мавлияров.

Кстати, не так давно проходила информация, что он может возглавить Башкирию в 2019 году.

СПРАВКА «КП»: Хамит Мавлияров родился в селе Баязитово Альшеевского района. Закончил Уфимский нефтяной институт, после трудился в «Башкортостаннефтезаводстрое»: начав с должности плотника, стал гендиректом. В 2004 году возглавил Госкомстрой РБ, позже стал заместителем премьер-министра Правительства РБ. С 2009 года Работал в Контрольном управлении Президента РФ.

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