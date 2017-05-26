Уфимец может возглавить Ростовскую область
Кстати, его называли одним из возможным преемников Рустэма Хамитова.
Кстати, его называли одним из возможным преемников Рустэма Хамитова.
В СМИ появилась информация, что губернатором Ростовской области в скором времени может стать уроженец Башкирии Хамит Мавлияров. Сейчас 53-летний мужчина занимает должность заместителя министра в Минстрое России.
Официального подтверждения этой информации, конечно, нет. Но ИА «Блокнот-Ростов», ссылаясь на собственные источники, отмечает, что нынешнему главе Ростовской области уже готовится новая должность, а его преемником станет именно Хамит Мавлияров.
Кстати, не так давно проходила информация, что он может возглавить Башкирию в 2019 году.
СПРАВКА «КП»: Хамит Мавлияров родился в селе Баязитово Альшеевского района. Закончил Уфимский нефтяной институт, после трудился в «Башкортостаннефтезаводстрое»: начав с должности плотника, стал гендиректом. В 2004 году возглавил Госкомстрой РБ, позже стал заместителем