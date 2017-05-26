Уфимец может возглавить Ростовскую область

В СМИ появилась информация, что губернатором Ростовской области в скором времени может стать уроженец Башкирии Хамит Мавлияров. Сейчас 53-летний мужчина занимает должность заместителя министра в Минстрое России.

Официального подтверждения этой информации, конечно, нет. Но ИА «Блокнот-Ростов», ссылаясь на собственные источники, отмечает, что нынешнему главе Ростовской области уже готовится новая должность, а его преемником станет именно Хамит Мавлияров.

Кстати, не так давно проходила информация, что он может возглавить Башкирию в 2019 году.