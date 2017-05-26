Порошенко посетит Одесскую область

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Одесской облгосадминистрации Снежана Мереуца.

«Президент Петр Порошенко примет участие в церемонии открытия Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также побывает в Одесском детском оздоровительно-спортивном комплексе “Виктория” на берегу Черного моря», — отметила Мереуца.

В программе визита главы государства также открытие 44-километрового участка отремонтированной дороги «Спасское — Вилково» на юге Одесской области.