Порошенко посетит Одесскую область
Президент Украины Петр Порошенко 26 мая будет находиться с рабочим визитом в Одесской области.
Президент Украины Петр Порошенко 26 мая будет находиться с рабочим визитом в Одесской области.
Об этом сообщила руководитель
«Президент Петр Порошенко примет участие в церемонии открытия Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также побывает в Одесском детском
В программе визита главы государства также открытие 44-километрового участка отремонтированной дороги «Спасское — Вилково» на юге Одесской области.
Как сообщалось, год назад мэрия Одессы заказала строительной фирме выполнение