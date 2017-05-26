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09:24 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Порошенко посетит Одесскую область

Президент Украины Петр Порошенко 26 мая будет находиться с рабочим визитом в Одесской области.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Одесской облгосадминистрации Снежана Мереуца.

«Президент Петр Порошенко примет участие в церемонии открытия Стамбульского парка и отреставрированной Потемкинской лестницы, а также побывает в Одесском детском оздоровительно-спортивном комплексе “Виктория” на берегу Черного моря», — отметила Мереуца.

В программе визита главы государства также открытие 44-километрового участка отремонтированной дороги «Спасское — Вилково» на юге Одесской области.

Как сообщалось, год назад мэрия Одессы заказала строительной фирме выполнение ремонтно-реставрационных работ на Потемкинской лестнице, построенной Франческо Боффо в 1837—1841 годах и являющейся уникальным архитектурно-инженерным сооружением, памятником архитектуры национального значения. Рядом с Потемкинской лестницей на средства меценатов создан Стамбульский парк. Ожидается также прибытие в Одессу делегации из Стамбула.

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