«Молодежь. Взгляд в будущее» — Лукашенко пообщается со школьниками в неформальной атмосфере

На базе учебного заведения пройдет встреча Александра Лукашенко с учащимися под названием «Молодежь. Взгляд в будущее». Школьники в неформальной атмосфере смогут пообщаться с Президентом, задать вопросы, высказать мнения по интересующим их темам, поделиться предложениями.

Всего на встречу с главой государства приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12−17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.

В качестве места проведения мероприятия выбрана средняя школа № 61 города Минска.

Накануне для школьников организовали экскурсию по одному из современных символов белорусской государственности и суверенитета — Дворцу Независимости.