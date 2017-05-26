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09:16 (мск), источник: БЕЛТА

«Молодежь. Взгляд в будущее» — Лукашенко пообщается со школьниками в неформальной атмосфере

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии завершения учебного года посетит одну из школ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства ознакомится с развитием системы общего среднего образования, осмотрит выставку достижений детского и молодежного движения «Лидерские ориентиры — формула успеха».

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На базе учебного заведения пройдет встреча Александра Лукашенко с учащимися под названием «Молодежь. Взгляд в будущее». Школьники в неформальной атмосфере смогут пообщаться с Президентом, задать вопросы, высказать мнения по интересующим их темам, поделиться предложениями.

Всего на встречу с главой государства приглашены 300 человек из столицы и разных регионов Беларуси. В их числе лучшие представители учащейся молодежи в возрасте 12−17 лет, которые проявили себя в творческой, культурной, спортивной и общественной жизни, стали инициаторами детских и молодежных социально значимых проектов и инициатив.

В качестве места проведения мероприятия выбрана средняя школа № 61 города Минска.

Накануне для школьников организовали экскурсию по одному из современных символов белорусской государственности и суверенитета — Дворцу Независимости.

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