Красноярский край вошел в число неэкономных регионов

Красноярский край занял 67-е место из 85 в рейтинге эффективности региональных госзакупок. Регион оказался между Брянской областью и Ставропольским краем. Соответствующий рейтинг составил аналитический центр при правительстве РФ.

Эффективность закупок оценивалась по пяти критериям — конкурентность, экономность, эффективность планирования, конфликтность и подозрительность закупок. В подрейтинге конкурентности край оказался на 79-м месте.

«В расчет критерия конкурентности были добавлены показатели, учитывающие долю закупок, проведенных для субъектов малого предпринимательства, а также число привлеченных к данным закупкам участников», — говорится в рейтинге.

Отметим, что в подрейтинге экономности регион занял 33-е место, опередив Москву и Санкт-Петербург. Наиболее экономным регионом стал Крым, наиболее затратным — Чечня.

Отметим, что в Красноярске начали строить объекты Универсиады-2019. На сегодняшний день расходы по объектам Универсиады профинансированы в размере 2 млрд 686 млн рублей. По предварительным расчетам министерства финансов Красноярского края, бюджет красноярской Универсиады составит 51,8 млрд рублей. Стоимость некоторых объектов зимних игр доходит до 5 млрд рублей. Какое место в рейтинге эффективности закупок Красноярский край займет в 2017 году, пока неизвестно.