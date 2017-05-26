Авторы вопросов ЕНТ о Есентаевой и Адамбае отстранены от работы
Строгое предупреждение вынесено сотрудникам Национального центра тестирования, заверил глава МОН РК.
Строгое предупреждение вынесено сотрудникам Национального центра тестирования, заверил глава МОН РК.
Составителей вопросов для пробного тестирования ЕНТ о Нуртасе Адамбае и Баян Есентаевой отстранили от работы. Об этом сообщается в официальном ответе на коллективный депутатский запрос министру образования и науки Казахстана Ерлану Сагадиеву.
«Тестологи, использовавшие интервью с Ермеком Турсыновым в целях проверки знаний учеников, отстранены из рядов составителей тестов. Аналитикам Национального центра тестирования вынесено строгое предупреждение», — говорится в официальном ответе министра.
Вопрос, который вызвал общественный резонанс, был включён только в сборник пробных тестов ЕНТ. В настоящее время этот вопрос изъят из базы тестовых заданий. Все тестовые задания повторно проанализированы в Национальном центре тестирования (НЦТ).
Министр образования добавил, что вопросы для проверки грамотности учеников составлены в рамках школьной программы.
Он также ответил на просьбу депутатов проводить общественное обсуждение тестовых вопросов ЕНТ. По его словам, содержание вопросов ЕНТ является государственным секретом и не подлежит общественному обсуждению до объявления окончательных результатов тестирования.
«Согласно требованиям пункта 36 статьи № 12 закона РК “О государственных секретах” от 15 марта 1999 года, содержание и ключи ответов к тестам ЕНТ отнесены к государственным секретам. Только после объявления результатов тестирования тестовые задания перестают быть секретными. Таким образом, до проведения ЕНТ обсуждение тестовых заданий общественностью невозможно», — пояснил министр.
Депутата Мажилиса Парламента РК Бекболата Тлеухана, который озвучил коллективный депутатский запрос, возмутило содержание тестовых вопросов ЕНТ. Он считает, что при их составлении опираются не на академическую информацию, а информацию из интернета.
12 мая 2017 года сообщалось, что вопросы с именами известных в Казахстане личностей будут