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09:39 (мск), источник: Informburo.kz

Авторы вопросов ЕНТ о Есентаевой и Адамбае отстранены от работы

Строгое предупреждение вынесено сотрудникам Национального центра тестирования, заверил глава МОН РК.

Источник: Informburo.kz

Составителей вопросов для пробного тестирования ЕНТ о Нуртасе Адамбае и Баян Есентаевой отстранили от работы. Об этом сообщается в официальном ответе на коллективный депутатский запрос министру образования и науки Казахстана Ерлану Сагадиеву.

«Тестологи, использовавшие интервью с Ермеком Турсыновым в целях проверки знаний учеников, отстранены из рядов составителей тестов. Аналитикам Национального центра тестирования вынесено строгое предупреждение», — говорится в официальном ответе министра.

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Вопрос, который вызвал общественный резонанс, был включён только в сборник пробных тестов ЕНТ. В настоящее время этот вопрос изъят из базы тестовых заданий. Все тестовые задания повторно проанализированы в Национальном центре тестирования (НЦТ).

Министр образования добавил, что вопросы для проверки грамотности учеников составлены в рамках школьной программы.

Он также ответил на просьбу депутатов проводить общественное обсуждение тестовых вопросов ЕНТ. По его словам, содержание вопросов ЕНТ является государственным секретом и не подлежит общественному обсуждению до объявления окончательных результатов тестирования.

«Согласно требованиям пункта 36 статьи № 12 закона РК “О государственных секретах” от 15 марта 1999 года, содержание и ключи ответов к тестам ЕНТ отнесены к государственным секретам. Только после объявления результатов тестирования тестовые задания перестают быть секретными. Таким образом, до проведения ЕНТ обсуждение тестовых заданий общественностью невозможно», — пояснил министр.

Депутата Мажилиса Парламента РК Бекболата Тлеухана, который озвучил коллективный депутатский запрос, возмутило содержание тестовых вопросов ЕНТ. Он считает, что при их составлении опираются не на академическую информацию, а информацию из интернета.

12 мая 2017 года сообщалось, что вопросы с именами известных в Казахстане личностей будут по-прежнему включаться в пробное тестирование для подготовки к ЕНТ. Но они не попадут в саму базу тестов, заверил директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

Комментарии
1
Ерлан Сайдиев
Зачем Нуртасе Адамбае и Баян Есентаевой поручили это дело надо было сразу отдать в Шымкент шоу.Вопросы для пробного тестирования ЕНТ доверить шоу менам.Кто у нас тогда законы придумывает?
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