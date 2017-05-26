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09:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов дал распоряжение отремонтировать дороги в Белебее

Некачественное покрытие расстроило главу региона.

С не самых приятных впечатлений начался визит Рустэма Хамитова в Белбей. Совсем недавно этот город получил статус территории опережающего развития, а значит уже скоро сюда должны придти инвесторы, которым выгодно вести бизнес в условиях льготных ставок. Но ехать в Белебей им придется по не самым лучшим дорогам, что и расстроило главу Башкирии.

— Скажу, что не очень правильно, если на территорию опережающего развития ведут такие дороги, по которым еле проедешь. Я дал поручение дорожникам, но мы будем подтягивать всю инфраструктуру, — заявил Хамитов.

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