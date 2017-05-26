В Самарской области в очаге заражения птичьим гриппом введён карантин

На заседании Межведомственной противоэпизоотической комиссии Самарской области под председательством первого вице-губернатора Александра Нефёдова была рассмотрена ситуация с возникновением вспышки птичьего гриппа на территории поселка Красная Горка в Челно-Вершинском районе, сообщает региональное правительство.

По информации министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в настоящее время от очага заражения установлена пятикилометровая угрожаемая зона, куда вошли территории сельских поселений Красный Строитель и Токмакла (в границах населенных пунктов Зубовка, Безводовка, Красная Горка, Красный Строитель, Токмакла), проводятся ветеринарно-санитарные, организационно-хозяйственные и противоэпизоотические мероприятия. По данным подворового пересчета численность птиц в пяти населенных пунктах составляет 3745 голов.

В карантинной зоне произведен учет всего поголовья птиц, численность которых составила 414 голов. Сейчас рассматривается вопрос выплат жителям пос. Красная Горка компенсаций за ущерб, причиняемый отчуждением птицепоголовья и продукции птицеводства. Торговля птицей и продукцией птицеводства в карантинной зоне приостановлена, 84 больные птицы умерщвлены и уничтожены в установленном порядке. Осуществляется дезинфекция птицеводческих помещений и личных подсобных хозяйств.

Вывоз мяса и живой птицы из всех пяти населенных пунктов запрещен, выставлены дезинфекционные барьеры, утвержден и выполняется весь комплекс мероприятий, предусмотренный для ликвидации данного вирусного заболевания. Для борьбы с вирусом используется весь имеющийся отработанный опыт работы ветеринарных служб тех регионов страны, которые уже столкнулись с этим заболеванием.

По словам Александра Нефёдова, ситуация находится под контролем, выполнение всего комплекса принятых мер поможет избавиться от вспышки птичьего гриппа и не допустить его распространения.

Переносчиком вируса птичьего гриппа являются перелетные птицы семейства утиных, на фермы и домашние подворья вирус попадает, главным образом, с их пометом. Заразившись вирусом H5N1 домашняя птица, в большей степени индюки и куры, заболевает и гибнет. Однако, вирус хоть и называется птичьим, способен также инфицировать людей, контактирующих с больными и мёртвыми пернатыми. Опасность заражения сохраняется при разделке сырого мяса, а также при употреблении в пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Хотя число зарегистрированных случаев заболевания людей в истории наблюдения пока еще не очень велико. Стоит отметить, что в настоящее время заражения человека в поселке Красная Горка не зафиксировано.

Особого внимания заслуживают профилактические меры и выполнение элементарных правил, которые уберегут граждан как от заражения вирусом, так и не допустят его распространения. И здесь, кроме соблюдения стандартных правил гигиены, особую роль играет недопущение приобретения живой птицы, и всех продуктов птицеводства — мяса, яиц и прочего — у неизвестных поставщиков, на несанкционированных стихийных рынках и торговых точках, и не имеющих соответствующих сопроводительных ветеринарных документов. Все закупки указанной категории товаров необходимо осуществлять только у известных поставщиков и производителей, в легальных торговых сетях, на санкционированных рынках.

Тем, кто занимается птицеводством, при выявлении случаев падежа птицы необходимо прекратить контакт с птицей и сразу же сообщить о данном факте в ветеринарную службу и в органы местного самоуправления.