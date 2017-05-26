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09:51 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Гройсман сообщил, когда планируют повысить зарплату учителям

Премьер-министр сообщил, что заработную плату учителям планируется повысить в следующем году.

Источник: Telegraf.com.ua

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что заработную плату учителям планируется повысить и в следующем году. Об этом он сказал во время празднования Последнего звонка в Броварской специализированной школе І-ІІІ ступеней № 7 на Киевщине.

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«Очень важно возвращать доверие, возвращать уважение к украинскому образованию. И это возможно сделать, когда мы возвращаем должное и дадим должное украинским учителям. Именно в 2017 году мы приняли решение, что заработная плата должна расти для украинского учителя, и мы ее увеличили почти на 50%», — отметил Гройсман.

В тоже время он подчеркнул, что такой рост «не является достаточным для того, чтобы, наконец, вернуть уважение к учительской профессии».

«Я хочу заверить всех учителей Украины, что и в следующем году вы получите поддержку украинского правительства и бюджета. Мы будем инвестировать в образование, чтобы вы могли спокойно делать свое дело и вкладывать все самое лучшее в этих прекрасных молодых людей», — заверил глава правительства.

Как сообщалось, в государственном бюджете Украины на 2017 год дополнительно предусмотрено 28 млрд грн на обеспечение повышения минимальной зарплаты до 3,2 тыс. грн. В декабре 2016 года Кабинет министров одобрил механизм повышения должностных окладов учителям на два тарифных разряда с 1 января 2017 года. Как заявлял Гройсман, таким образом зарплаты учителей вырастут на 50%.

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