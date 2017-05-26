Просьба Дубровского к Комаровой рассмешила Госсовет

«Вклад регионов в подготовку спортивного резерва должен иметь конкретные характеристики, быть таким же обязательным, как и состояние дел в образовании, в здравоохранении. Положительный опыт в построении эффективных систем оплаты труда, с точки зрения экспертов, имеется в таких регионах, как Республика Хакасия, Кемеровская область, Удмуртская Республика. Рядом со мной губернатор, не могу не упомянуть и Челябинскую область в том числе. Он просто просил, Владимир Владимирович», — выступила Наталья Комарова и еле сдерживая смех продолжила читать доклад.

После этой речи на лице губернатора Челябинской области Бориса Дубровского появилась смущенная улыбка.