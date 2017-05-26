Просьба Дубровского к Комаровой рассмешила Госсовет
МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Губернатор
МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Губернатор
«Вклад регионов в подготовку спортивного резерва должен иметь конкретные характеристики, быть таким же обязательным, как и состояние дел в образовании, в здравоохранении. Положительный опыт в построении эффективных систем оплаты труда, с точки зрения экспертов, имеется в таких регионах, как Республика Хакасия, Кемеровская область, Удмуртская Республика. Рядом со мной губернатор, не могу не упомянуть и Челябинскую область в том числе. Он просто просил, Владимир Владимирович», — выступила Наталья Комарова и еле сдерживая смех продолжила читать доклад.
После этой речи на лице губернатора Челябинской области Бориса Дубровского появилась смущенная улыбка.
Руководитель федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин также отреагировал на эту фразу улыбкой.
Напомним, что Владимир Путин провел в Краснодаре заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Перед началом заседания президент посетил комплекс тренировочных залов «Чемпион». Глава государства осмотрел, в частности, зал борьбы и зал спортивной гимнастики, где кратко пообщался с юными спортсменами.