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10:14 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Просьба Дубровского к Комаровой рассмешила Госсовет

МОСКВА, 26 мая, ФедералПресс. Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта сообщила, что глава Челябинской области Борис Дубровский попросил ее отметить достижения региона в этом направлении в выступлении перед президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вклад регионов в подготовку спортивного резерва должен иметь конкретные характеристики, быть таким же обязательным, как и состояние дел в образовании, в здравоохранении. Положительный опыт в построении эффективных систем оплаты труда, с точки зрения экспертов, имеется в таких регионах, как Республика Хакасия, Кемеровская область, Удмуртская Республика. Рядом со мной губернатор, не могу не упомянуть и Челябинскую область в том числе. Он просто просил, Владимир Владимирович», — выступила Наталья Комарова и еле сдерживая смех продолжила читать доклад.

После этой речи на лице губернатора Челябинской области Бориса Дубровского появилась смущенная улыбка.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Руководитель федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин также отреагировал на эту фразу улыбкой.

Напомним, что Владимир Путин провел в Краснодаре заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Перед началом заседания президент посетил комплекс тренировочных залов «Чемпион». Глава государства осмотрел, в частности, зал борьбы и зал спортивной гимнастики, где кратко пообщался с юными спортсменами.

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