Дмитрий Медведев в Казани наградил Рустама Минниханова медалью Столыпина

— Награда присуждена Рустаму Минниханову за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд, — говорится в сообщении.

Напомним, соответствующее распоряжение о награждении президента РТ медалью Дмитрием Медведевым было подписано 1 марта текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Церемония состоялась в Московском Кремле.

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