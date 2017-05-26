Дмитрий Медведев в Казани наградил Рустама Минниханова медалью Столыпина

— Награда присуждена Рустаму Минниханову за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд, — говорится в сообщении.
Напомним, соответствующее распоряжение о награждении президента РТ медалью Дмитрием Медведевым было подписано 1 марта текущего года.
Ранее президент России Владимир Путин вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Церемония состоялась в Московском Кремле.
Справка
Медаль П. А. Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства Российской Федерации в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других областях деятельности. Награждение медалью имени Петра Столыпина осуществляется на основании решения Правительства РФ, принимаемого в форме распоряжения.