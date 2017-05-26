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11:13 (мск), источник: Prokazan.ru

Дмитрий Медведев в Казани наградил Рустама Минниханова медалью Столыпина

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову медаль Столыпина П. А. II степени. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Награда присуждена Рустаму Минниханову за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны и многолетний добросовестный труд, — говорится в сообщении.

Напомним, соответствующее распоряжение о награждении президента РТ медалью Дмитрием Медведевым было подписано 1 марта текущего года.

Ранее президент России Владимир Путин вручил президенту Татарстана Рустаму Минниханову орден Александра Невского. Церемония состоялась в Московском Кремле.

Справка

Медаль П. А. Столыпина является поощрением за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства Российской Федерации в таких областях народного хозяйства, как промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, наука, образование, здравоохранение, культура и в других областях деятельности. Награждение медалью имени Петра Столыпина осуществляется на основании решения Правительства РФ, принимаемого в форме распоряжения.

Комментарии
1
Komp кamerad hac
)) Ну теперь Минниханов возгордится, каждый божий день одни награды, Великий Реформатор всех времён и народов, надо было как члену КПСС ещё и Орден Ленина и Орден Боевого Красного Знамени вручить, для полного комплекта )) Сами себя нахваливают, сами себя награждают, баре - баи ))
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