Волгоградец стал постоянным представителем России в ООН вместо Виталия Чуркина
Родившийся в Волгограде Василий Небензя займет вакантный пост постоянного представителя России при ООН вместо умершего Виталия Чуркина.
Родившийся в Волгограде Василий Небензя займет вакантный пост постоянного представителя России при ООН вместо умершего Виталия Чуркина.
Сейчас Василий Небензя занимает пост заместителя министра иностранных дел РФ, сообщает ВДТВ.
Родился Василий Небензя в 1962 году в Волгограде. Его родители — Антонина Тимофеевна и Алексей Андреевич Небензя, оба из села Новокрасино. Раньше это был Камышинский уезд Саратовской области, теперь село находится в Руднянском районе Волгоградской области. Оба родителя 1923 года рождения.
Отец Алексей Андреевич — ветеран Великой Отечественной войны, после войны он пошел на комсомольскую и партийную работу в Волгоградской области. Был 1-м секретарем Сталинградского (Волгоградского) обкома комсомола, затем 2-м секретарем обкома КПСС. Позже был переведен в Москву, где ушел на пенсию с должности заместителя председателя Госкомиздата.
Василий Алексеевич родился в 1962 году, в 1983 закончил МГИМО и пошел на дипломатическую работу. С 1 июня 2013 года — заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
Василий Небензя имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, имеет сына.