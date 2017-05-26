Волгоградец стал постоянным представителем России в ООН вместо Виталия Чуркина

Сейчас Василий Небензя занимает пост заместителя министра иностранных дел РФ, сообщает ВДТВ.

Родился Василий Небензя в 1962 году в Волгограде. Его родители — Антонина Тимофеевна и Алексей Андреевич Небензя, оба из села Новокрасино. Раньше это был Камышинский уезд Саратовской области, теперь село находится в Руднянском районе Волгоградской области. Оба родителя 1923 года рождения.

Отец Алексей Андреевич — ветеран Великой Отечественной войны, после войны он пошел на комсомольскую и партийную работу в Волгоградской области. Был 1-м секретарем Сталинградского (Волгоградского) обкома комсомола, затем 2-м секретарем обкома КПСС. Позже был переведен в Москву, где ушел на пенсию с должности заместителя председателя Госкомиздата.

Василий Алексеевич родился в 1962 году, в 1983 закончил МГИМО и пошел на дипломатическую работу. С 1 июня 2013 года — заместитель министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Василий Небензя имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла. Награжден орденом Дружбы и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат, имеет сына.