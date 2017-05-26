Приморские единороссы рассказали, как студент с депутатом пообедал

Илья Явловский представил заместителю председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию проект по контролю использования пестицидов в сельском хозяйстве. Об этом ИА «Дейта» сообщили в приморском региональном отделении политической партии «Единая Россия».

«Встреча “без галстуков” позволяет более детально узнать о деятельности депутата, понять с какими трудностями сталкиваются политики в своей работе. И, что немаловажно, услышать личную историю успеха человека, — поделился молодой человек».

Константина Богданенко представленный проект заинтересовал, он отметил серьезный настрой студента и пояснил некоторые нюансы реализации разработки.

«В последнее время я встречаюсь с молодыми людьми, которые искренне хотят заниматься политикой, — отметил депутат. — Изначально достаточно скептически к этому относился, потому что я сторонник работы, а не обсуждений. Но сейчас вижу, что ребята заинтересованы, и это впечатляет, ведь любая деятельность, которая ведется напористо и пытливо, обязательно увенчается успехом. Я с удовольствием побеседовал с выпускником ШМД, и открыл для себя много полезного. Именно поэтому я готов к дальнейшим встречам с активной молодежью. Думаю, это принесет обоюдную пользу».

Напомним, на протяжении нескольких недель во Владивостоке проходила образовательная программа Школы Молодого Депутата. По ее итогам пятеро выпускников пройдут практику в краевом Законодательном собрании, а двое лучших пройдут стажировку в аппарате депутата Госдумы Сергея Сопчука.