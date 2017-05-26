Евгений Куйвашев отправился в Москву на совещание оргкомитета ЧМ-2018

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, он принимает участие в совещании оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года. Подробности заседания в департаменте пообещали озвучить позже.

Добавим, по некоторым данным, в совещании также участвует вице-губернатор Владимир Тунгусов.

Напомним, ЧМ-2018 по футболу пройдет в России. Несколько матчей турнира будут сыграны в Екатеринбурге.