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10:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Парубий подписал закон о языковых квотах на ТВ

Для вступления в силу принятых парламентом законов их должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Спикер подписал законы о запрете в стране георгиевской ленточки и об увеличении доли украинского языка на телевидении.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий в пятницу подписал законы о запрете в стране георгиевской ленточки и об увеличении доли украинского языка на телевидении, теперь они будут переданы на подпись президенту страны Петру Порошенко.

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Для вступления в силу принятых парламентом законов их должен подписать президент Украины.

«Сегодня я подписываю закон, который предусматривает обязательную долю украинского языка на общенациональном телевидении 75%… Также подписываю закон о запрете так называемой георгиевской ленточки», — заявил Парубий в ходе заседания парламента.

Верховная Рада во вторник приняла закон об установлении на общенациональных каналах страны квоты в 75% на телепередачи и фильмы на украинском языке. Для региональных телеорганизаций предлагается установить обязательную долю на уровне 60%. Против принятия закона выступали журналисты крупнейшего общенационального телеканала «Интер», который ведет вещание в основном на русском языке.

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