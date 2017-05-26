Рогозин поздравил конструкторов с успешными испытаниями Ка-62
«Ка-62 начал летать».
«Ка-62 начал летать».
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«Ка-62 начал летать, — написал Рогозин. — Поздравляю коллектив конструкторов, заводчан ААК “Прогресс” и
Известно, что первый полет нового вертолета, который был признан успешным, длился около 15 минут. Ка-62 двигался по кругу и развил скорость до 110 км/час.
Испытания проходили на летной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н. И. Сазыкина в Приморском крае, управляли машиной
Вертолет Ка-62 разрабатывался для перевозки пассажиров, оказания экстренной медпомощи, перевозки грузов и экологического мониторинга.