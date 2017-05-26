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11:07 (мск), источник: Tengrinews

Мусин предложил создать криптотенге и службу дронов

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Багдат Мусин предложил создать криптотенге и отказаться от документов, сообщает Tengrinews.kz. Своими идеями о создании цифрового будущего в Казахстане Мусин поделился с пользователями Facebook.

Источник: Tengrinews

«Смартфонизация. Учитывая, что смартфон сейчас стоит 15 тысяч тенге, отказаться от документов, удостоверяющих что-либо, от имени государства (удостоверение личности, права, техпаспорт, сертификаты, справки, лицензии). Тренд криптовалют (Bitcoinity). Учитывая, что мир от криптовалют никуда не денется, можно создать первую официальную криптовалюту на уровне государства, криптотенге. Тренд мессенджеров и соцсетей. Создать что-то типа WeChat, Telegram или Whatsapp на страновом уровне (частники готовы, хоть завтра) и отказаться вообще от документооборота и любого посещения госорганов и ЦОНов», — поделился идеей Багдат Мусин.

По мнению председателя Комитета по правовой статистике и спецучетам, ЦОНы должны стать местом обучения использования инноваций.

«Отказаться от контролирующих органов, с помощью повсеместного установления датчиков. (…) Тренд дронов. Создать Национальную службу дронов (можно сделать по модели ГЧП) для того, чтобы любая компания или человек могли по заказу воспользоваться ими. (…) Повсеместное использование биометрии. Замена ЭЦП или одноразовых паролей на биометрию. С учетом того, что закон о биометрии принят, и с 2020 года мы будем все в обязательном порядке “сдавать пальчики”, и это кстати, по моему мнению, очень правильно, нужно сделать так, чтобы ЭЦП и одноразовые пароли вообще убрали из пользования», — выразил мнение Багат Мусин.

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