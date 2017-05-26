Мусин предложил создать криптотенге и службу дронов

«Смартфонизация. Учитывая, что смартфон сейчас стоит 15 тысяч тенге, отказаться от документов, удостоверяющих что-либо, от имени государства (удостоверение личности, права, техпаспорт, сертификаты, справки, лицензии). Тренд криптовалют (Bitcoinity). Учитывая, что мир от криптовалют никуда не денется, можно создать первую официальную криптовалюту на уровне государства, криптотенге. Тренд мессенджеров и соцсетей. Создать что-то типа WeChat, Telegram или Whatsapp на страновом уровне (частники готовы, хоть завтра) и отказаться вообще от документооборота и любого посещения госорганов и ЦОНов», — поделился идеей Багдат Мусин.

По мнению председателя Комитета по правовой статистике и спецучетам, ЦОНы должны стать местом обучения использования инноваций.