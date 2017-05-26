В НАЦ рассказали, что грозит мэру Кишинева Дорину Киртоакэ
Мэру Кишинева грозит реальный тюремный срок: в чем подозревается либерал Дорин Киртоакэ.
Мэру Кишинева грозит реальный тюремный срок: в чем подозревается либерал Дорин Киртоакэ.
КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг поздно вечером по делу о платных парковках. Столичный градоначальник помещен на трое суток в изолятор антикоррупционного центра. Киртоакэ подозревается в извлечении выгоды из влияния.
Ранее по делу о платных парковках были задержаны 11 человек, среди которых
За что задержали Киртоакэ?
В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания
Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от
В тоже время в обход действующего законодательства мэр Кишинева дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о
В ходе изучения всех материалов данного уголовного дела были установлены и изучены многочисленные встречи, проходившие между тайным администратором
Сколько хотел заработать на парковках Киртоакэ?
Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее в последствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.
Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому.
Что грозит мэру Кишинева?
Действия Киртоакэ попадают под категорию определения «использование служебного положения в личных целях». Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Киртоакэ — первый
Ранее Партия социалистов, которой до избрания президентом руководил Додон, начала процедуру по сбору подписей по организации референдума для отставки Киртоакэ. На сбор подписей у инициативной группы есть 60 календарных дней. На данный момент собрано уже свыше 50 тысяч подписей.