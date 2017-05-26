В НАЦ рассказали, что грозит мэру Кишинева Дорину Киртоакэ

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг поздно вечером по делу о платных парковках. Столичный градоначальник помещен на трое суток в изолятор антикоррупционного центра. Киртоакэ подозревается в извлечении выгоды из влияния.

Ранее по делу о платных парковках были задержаны 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя.

За что задержали Киртоакэ?

В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения мунсовета.