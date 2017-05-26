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13:25 (мск), источник: Sputnik.md

В НАЦ рассказали, что грозит мэру Кишинева Дорину Киртоакэ

Мэру Кишинева грозит реальный тюремный срок: в чем подозревается либерал Дорин Киртоакэ.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ задержан в четверг поздно вечером по делу о платных парковках. Столичный градоначальник помещен на трое суток в изолятор антикоррупционного центра. Киртоакэ подозревается в извлечении выгоды из влияния.

Ранее по делу о платных парковках были задержаны 11 человек, среди которых вице-мэр Кишинева Нистор Грозаву, глава управления городского транспорта Игорь Гамрецкий, экс-муниципальный советник, три администратора парковочных компаний, а также бизнесмен, который скрыто управлял фирмами, участвовавшими в тендере, включая компанию-победителя.

За что задержали Киртоакэ?

В ходе допросов, проведенных сотрудниками прокуратуры, а также после изучения доказательств установлено, что глава столичной администрации давал указания вице-мэру Кишинева, который возглавлял комиссию по отбору компаний, в чьи задачи входило осуществление проекта платных парковок в Кишиневе, а также подписание соответствующего договора с фирмой EME PARKLEITSYSTEM GmbH без одобрения мунсовета.

Подобные действия противоречат ст. 30 Закона 179 от 10.07.2008 года о публично-частном партнерстве, который устанавливает, что в случае установления победителя, осуществляется обсуждение договорных условий, и лишь после этого проект договора передается для принятия и подписания мунсовету Кишинева.

В тоже время в обход действующего законодательства мэр Кишинева дал положительное заключение на градостроительные сертификаты, предназначенные для проектировки работ в соответствии с договором о публично-частном партнерстве между мэрией Кишинева и компанией-нерезидентом EME PARKLEITSYSTEM GmbH. Эта фирма и стала победителем тендера в результате мер, предпринятых ответственными служащими столичной мэрии, предпринимателями и бизнесменом, который тайно руководил указанной компанией.

В ходе изучения всех материалов данного уголовного дела были установлены и изучены многочисленные встречи, проходившие между тайным администратором компании-победителя и главой управления транспорта и связи столичной мэрии. В ходе данных встреч была разработана и осуществлена схема по фальсификации результатов тендера, роль мэра в ускорении подписания договора, а также соответствующий «бонус» за предоставленные услуги.

Сколько хотел заработать на парковках Киртоакэ?

Установлено, что в результате предварительной договоренности, достигнутой между предпринимателем и руководителем столичного управления транспорта, которому отводилась роль посредника между мэром и бизнесменом, одному из ответственных лиц в мэрии было предложено зарегистрировать в офшорной компании Кипра собственное предприятие, ставшее в последствии партнером EME PARKLEITSYSTEM GmbH с долевым участием, равным 26% от суммы сделки.

Согласно показаниям, полученным в ходе следствия, данная сумма стала бы вознаграждением за подписание контракта между компанией EME PARKLEITSYSTEM GmbH и мэрией Кишинева и должна была быть разделена поровну между Киртоакэ и Гамрецким, то есть по 13% каждому.

Что грозит мэру Кишинева?

Действия Киртоакэ попадают под категорию определения «использование служебного положения в личных целях». Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2019 году.

Ранее Партия социалистов, которой до избрания президентом руководил Додон, начала процедуру по сбору подписей по организации референдума для отставки Киртоакэ. На сбор подписей у инициативной группы есть 60 календарных дней. На данный момент собрано уже свыше 50 тысяч подписей.

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