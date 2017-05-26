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11:21 (мск), источник: БЕЛТА

Все учебные программы для средней школы в Беларуси к 1 сентября будут обновлены

26 мая, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Все учебные программы для средней школы в Беларуси к 1 сентября будут обновлены. Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

По словам министра, эта работа практически завершена. Вместе с тем по объективным причинам под новые программы к следующему учебному году будут разработаны учебники не по всем предметам.

«Мы проанализируем содержание учебников и четко определим, что из старых учебников брать, а что нет в соответствии с новыми программами, дадим методические рекомендации», — сказал Игорь Карпенко.

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«Надо выбрать те, что не терпят, и заменить эти учебники в первую очередь. Остальные пока оставить, выдав рекомендации», — поручил Президент.

Главе государства продемонстрировали один из сигнальных экземпляров новых учебников, а также современную технологию «оживающих картинок». Ее суть состоит в том, что с помощью приложения на смартфоне можно фактически «оживить» картинку и просмотреть дополнительный видеоматериал.

Александр Лукашенко выразил мнение, что кроме содержания важно и оформление учебников, которое должно быть красивым и фундаментальным, но вместе с тем и практичным. «Жалеть деньги на учебники нельзя», — сказал он.

Кроме того, Президенту рассказали об образовательном портале, где в свободном доступе имеются самые различные материалы и информация для учеников, родителей и педагогов.

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