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11:32 (мск), источник: Газета.Ру

В Госдуме отозвали законопроект об электронной повестке призывникам

Комитет Госдумы по обороне отклонил законопроект, согласно которому повестки о прохождении военной службы будут направляться гражданам по электронной почте, указанной ими в документации воинского учета, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Источник: РИА "Новости"

2 мая несколько сенаторов во главе с Виктором Озеровым внесли в Госдуму этот законопроект.

«В соответствии с ч. 31 ст. 107 регламента Государственной думы возвратить указанный законопроект субъекту права законодательной инициативы», — говорится в решении комитета.

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Депутаты отметили, что такое решение принято в связи с несоответствием законопроекта требованиям ч. 3 ст. 104 Конституции Российской Федерации (законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства) и пункта «д» ч. 1 ст. 105 регламента Госдумы (отсутствует заключение правительства).

В ответе правового управления говорится, что «реализация предлагаемых законопроектом положений, по нашему мнению, повлечет необходимость… в том числе… закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, затраты на которые будут покрываться за счет средств федерального бюджета».

Комментарии
1
Оксана Поддупная
Наверное, отбоя нет от желающих служить. Ищут способы, как отсеять претендентов..(
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