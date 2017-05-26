В Госдуме отозвали законопроект об электронной повестке призывникам

2 мая несколько сенаторов во главе с Виктором Озеровым внесли в Госдуму этот законопроект.

В Госдуму внесли законопроект об отправке повесток в армию по электронной почте

Депутаты отметили, что такое решение принято в связи с несоответствием законопроекта требованиям ч. 3 ст. 104 Конституции Российской Федерации (законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета, могут быть внесены только при наличии заключения правительства) и пункта «д» ч. 1 ст. 105 регламента Госдумы (отсутствует заключение правительства).

В ответе правового управления говорится, что «реализация предлагаемых законопроектом положений, по нашему мнению, повлечет необходимость… в том числе… закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, затраты на которые будут покрываться за счет средств федерального бюджета».