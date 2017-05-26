Дума г. Кстово Нижегородской области согласовала ликвидацию местной администрации

За 10 минут до начала заседания глава города Михаил Гоголев попросил представителей СМИ и городской администрации временно покинуть зал. В обсуждении за закрытыми дверями присутствовали, в частности, министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский и депутат регионального Заксобрания Алексей Коваленко. В 10:00 заседание началось в открытом режиме.

На заседании присутствовали все руководители района и города (в том числе Михаил Гоголев, глава районной администрации Кирилл Культин и глава района Алексей Кузнецов), кроме главы ликвидируемой администрации Эдуарда Салахутдинова. Михаил Гоголев сообщил, что Салахутдинов в данное время находится в отпуске и запланированный отчёт за 2016 год представит позднее.

Обсуждение вопроса об объединении двух администраций заняло около 15 минут. Депутат, главный редактор местной газеты «Земляки», Олег Захаров высказался против, подчеркнув, что единственная цель объединения администраций — покрытие деньгами города бюджетных дыр Кстовского района.

Депутат Александр Сухарев в свою очередь отметил, что ранее были опасения, что кстовская Гордума не сможет давать оценку деятельности объединённой администрации и инициировать отставку её главы. «Этот вопрос министерством внутренней политики региона проработан, подготовлены изменения в Устав города. До 1 августа 2017 года изменения будут внесены, и Дума будет в полной мере контролировать районную власть», — заявил он.

Глава Кстовского района Алексей Кузнецов добавил, что также подготовлены поправки в Устав района, согласно которым конкурсная комиссия по избранию главы районной администрации будет формироваться на 50% из членов регионального правительства, на четверть — из депутатов Земского собрания и Гордумы.

В итоге за внесение изменений в Устав о передаче полномочий городской администрации районной проголосовали 15 из 16 депутатов, один (Олег Захаров) — против.

30 мая, в свою очередь, должно состояться заседание Земского собрания Кстовского района, на котором также будет рассмотрен вопрос согласования ликвидации администрации.

Напомним, что в публичных слушаниях по ликвидации администрации г. Кстово 6 мая текущего года, приняли участие более 350 человек. Сторонники объединения администраций, в частности, ожидают оптимизации расходов и чиновничьего аппарата, противники — «решения проблем районной администрации за счет города». Инициативная группа горожан, написавшая открытое письмо к депутатам Гордумы, считает, что в данном случае имеет место быть финансовый конфликт. По их мнению, единственной целью передачи городских полномочий районной администрации является погашение районных долгов.