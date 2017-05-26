Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Женщина больше 30 лет не выходила из дома из-за редкой болезни
Американцы назвали 4 страны главными врагами США
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Революция в артиллерии»: СМИ о российской системе «Пенициллин»
Киев требует РФ вернуть украинцев из «концлагерей»
Нюша и ее жених впервые вышли в свет вместе
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10В тени красоты
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
11:29 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Дума г. Кстово Нижегородской области согласовала ликвидацию местной администрации

Дума г. Кстово Нижегородской области одобрила изменения в Устав города, касающиеся ликвидации местной администрации. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на заседании Гордумы 26 мая 2017 года.

За 10 минут до начала заседания глава города Михаил Гоголев попросил представителей СМИ и городской администрации временно покинуть зал. В обсуждении за закрытыми дверями присутствовали, в частности, министр внутренней политики Нижегородской области Роман Любарский и депутат регионального Заксобрания Алексей Коваленко. В 10:00 заседание началось в открытом режиме.

На заседании присутствовали все руководители района и города (в том числе Михаил Гоголев, глава районной администрации Кирилл Культин и глава района Алексей Кузнецов), кроме главы ликвидируемой администрации Эдуарда Салахутдинова. Михаил Гоголев сообщил, что Салахутдинов в данное время находится в отпуске и запланированный отчёт за 2016 год представит позднее.

Обсуждение вопроса об объединении двух администраций заняло около 15 минут. Депутат, главный редактор местной газеты «Земляки», Олег Захаров высказался против, подчеркнув, что единственная цель объединения администраций — покрытие деньгами города бюджетных дыр Кстовского района.

Депутат Александр Сухарев в свою очередь отметил, что ранее были опасения, что кстовская Гордума не сможет давать оценку деятельности объединённой администрации и инициировать отставку её главы. «Этот вопрос министерством внутренней политики региона проработан, подготовлены изменения в Устав города. До 1 августа 2017 года изменения будут внесены, и Дума будет в полной мере контролировать районную власть», — заявил он.

Глава Кстовского района Алексей Кузнецов добавил, что также подготовлены поправки в Устав района, согласно которым конкурсная комиссия по избранию главы районной администрации будет формироваться на 50% из членов регионального правительства, на четверть — из депутатов Земского собрания и Гордумы.

В итоге за внесение изменений в Устав о передаче полномочий городской администрации районной проголосовали 15 из 16 депутатов, один (Олег Захаров) — против.

30 мая, в свою очередь, должно состояться заседание Земского собрания Кстовского района, на котором также будет рассмотрен вопрос согласования ликвидации администрации.

Напомним, что в публичных слушаниях по ликвидации администрации г. Кстово 6 мая текущего года, приняли участие более 350 человек. Сторонники объединения администраций, в частности, ожидают оптимизации расходов и чиновничьего аппарата, противники — «решения проблем районной администрации за счет города». Инициативная группа горожан, написавшая открытое письмо к депутатам Гордумы, считает, что в данном случае имеет место быть финансовый конфликт. По их мнению, единственной целью передачи городских полномочий районной администрации является погашение районных долгов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума отказалась от электронных повесток призывникам
Times узнала подробности подготовки теракта в Манчестере
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
В Белом доме рассказали о «дискуссиях» по санкциям против России
Дилма Руссефф потребовала вернуть ей пост президента Бразилии
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Акинфеев сегодня не полетит со сборной России на сбор в Австрию Сборная России накануне приступила к подготовке к Кубку конфедераций, который летом будет проходить в России
Авто
Новый КАМАЗ: маленький и с японскими корнями (фото) Судя по опубликованным накануне патентным изображениям, среднетоннажная модель получит кабину от японского Mitsubishi Fuso Canter
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
От Ходченковой до Хайек: звезды на юбилее Каннского фестиваля На грандиозном праздновании 70-летия кинофестиваля собрались самые яркие европейские, многие голливудские и даже некоторые российские кинозвезды. Все они попали в объектив фотографа «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь