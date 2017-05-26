Министр транспорта Юрий Киринчук останется под стражей ещё на 30 суток
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук останется под стражей ещё на 30 суток.
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук останется под стражей ещё на 30 суток.
Юрия Киринчука обвиняют в пассивной коррупции, превышении служебных полномочий, а также незаконной добыче полезных ископаемых. По этому же дело отправили в СИЗО исполняющего обязанности главы Госадминистрации автодорог Вячеслава Телемана.