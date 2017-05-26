Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Представитель Бузовой опроверг слухи о ее уходе из «Дома 2»
Ученые рассказали, как получить удовольствие
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Дочка Асмус и Харламова восхитила соцсети своей прической
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Хрущевки: история появления Самый крупный социальный проект в истории СССР. Во что это обошлось стране и кто рассчитывал параметры?
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
СМИ: Алена Шишкова показала фигуру в откровенном купальнике
«Революция в артиллерии»: СМИ о «Пенициллине» РФ
Екатерина Климова с семьей путешествуют по Иордании (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
10Последний звонок-2017 в России
14События недели в фотографиях
10В тени красоты
15:36 (мск), источник: Publika.md

Министр транспорта Юрий Киринчук останется под стражей ещё на 30 суток

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук останется под стражей ещё на 30 суток.

Источник: Publika.md

Юрия Киринчука обвиняют в пассивной коррупции, превышении служебных полномочий, а также незаконной добыче полезных ископаемых. По этому же дело отправили в СИЗО исполняющего обязанности главы Госадминистрации автодорог Вячеслава Телемана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Генконсулу и консулу России в Нарве предписали покинуть Эстонию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
МИД призвал россиян избегать мест скопления людей в Египте
Серебренников прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Муж премьера Люксембурга сфотографировался с женами лидеров НАТО
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
В регионах начали выдавать ипотеку под 7% годовых
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Госдума рассмотрит закон о сносе пятиэтажек по всей России
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь