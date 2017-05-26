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12:11 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Аваков подвел итоги антикоррупционной операции

Из задержанных в рамках антикоррупционной спецоперации 23 экс-налоговиков семь арестованы, общая сумма залога составляет 350 миллионов гривен.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом сказал глава МВД Арсен Аваков в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде 26 мая, сообщает Украинская правда.

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«Сейчас рассмотрены уже почти все меры пресечения к задержанным бывших должностным лицам Фискальной службы. И у нас сейчас не так и мало — около 350 млн залога, 7 человек сейчас арестованы», — сообщил министр.

«По нескольких людях, которым решением суда присуждено личное обязательство и незначительные залоги, мы принимаем решение вместе с прокуратурой, и будем подавать апелляцию», — добавил он.

Одного из главных журналистов «Интера» выдворили из Украины Аваков также отметил, что не может комментировать качество нашего суда и напомнил об актуальности скорейшей судебной реформы.

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