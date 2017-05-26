Госдума приняла закон о лишении свободы до 6 лет за создание «групп смерти»

Источник: РИА Новости

Закон был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой («Единая Россия») и принят во втором чтении в минувшую среду.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах его совершения, а также за склонение, призывы или содействие самоубийству.

Максимальным наказанием за такие преступления станет лишение свободы сроком до шести лет, однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно помогать раскрытию и пресечению преступлений, его могут освободить от уголовной ответственности. Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в опасные для их жизни противоправные действия, в том числе если деяния носят групповой или публичный характер. Примером такой опасной деятельности является вовлечение несовершеннолетних в «трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда) и различные виды смертельно опасного «зацепинга», «руфинга» (незаконное проникновение на крыши высотных зданий) либо другие занятия, в том числе «игры» по типу «Беги или умри», связанные с опасным для жизни поведением по отношению к движущемуся транспорту. Максимальным наказанием за это будет лишение свободы сроком до трех лет.

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