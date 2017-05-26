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12:09 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о лишении свободы до 6 лет за создание «групп смерти»

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в смертельно опасные игры.

Источник: РИА Новости

Закон был внесен в Госдуму 9 марта вице-спикером палаты Ириной Яровой («Единая Россия») и принят во втором чтении в минувшую среду.

Документ вводит уголовную ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах его совершения, а также за склонение, призывы или содействие самоубийству.

Максимальным наказанием за такие преступления станет лишение свободы сроком до шести лет, однако если организатор преступной деятельности добровольно ее прекратит и будет активно помогать раскрытию и пресечению преступлений, его могут освободить от уголовной ответственности.

Также устанавливается уголовная ответственность за вовлечение детей и подростков в опасные для их жизни противоправные действия, в том числе если деяния носят групповой или публичный характер. Примером такой опасной деятельности является вовлечение несовершеннолетних в «трейнсерфинг» (проезд на крыше поезда) и различные виды смертельно опасного «зацепинга», «руфинга» (незаконное проникновение на крыши высотных зданий) либо другие занятия, в том числе «игры» по типу «Беги или умри», связанные с опасным для жизни поведением по отношению к движущемуся транспорту. Максимальным наказанием за это будет лишение свободы сроком до трех лет.

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Кроме того, ужесточается ответственность по действующей статье УК РФ — за доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства. Это преступление переводится из категории средней тяжести в категорию тяжких с максимальным наказанием в виде лишения свободы сроком до шести лет.

При этом будет установлена повышенная ответственность в виде лишения свободы до восьми лет, если преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, беспомощного лица, беременной женщины, в отношении двух или более человек, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в публичном выступлении, в СМИ, в интернете или других информационно-телекоммуникационных сетях.

Второй закон, который шел в одном пакете с поправками в Уголовный кодекс, и тоже был принят в пятницу в третьем чтении, закрепляет обязанность Роскомнадзора или привлеченного им оператора реестра запрещенных сайтов в течение суток информировать МВД о включении в реестр ресурсов с информацией о способах самоубийства и призывами к суициду.

Комментарии
4
вася полянский
под эту статью можно подвести всю шайку "государей" и ишачьих депутатов усех скопом))))))
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да Лермонтов
уже столько законов понаписали по два закона на одно нарушение..на 20 лет вперед хватит..пора без содержания отправить в отпуск
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Сергей Саморуков
Какое самоубийство ??? Нам же дарована "жизнь вечная" . Вот этих болтунов и надо в первую очередь судить , т.к. превращают смерть в некий переход к лучшей "жизни ". Ну и , попадаются дети на эти басни .
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