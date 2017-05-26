Рустэм Хамитов: «Власть в республике ориентирована на поддержку предпринимательства»

Руководитель региона поздравил собравшихся с Днём российского предпринимательства и отметил, что заседание Координационного совета подводит итог Неделе предпринимательства в Башкортостане.

Рустэм Хамитов сообщил, что к началу прошлого года в экономике было занято свыше 136 тысяч малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей. По данным Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, в течение года к работе приступили более 24 тысяч новых предпринимателей. Вместе с тем по разным причинам 19 тысяч предпринимателей закрыли бизнес. В итоге общее количество предпринимателей выросло лишь на 4 300 человек.

— Но если бы ответственные за эту сферу органы власти, специалисты на местах, в муниципалитетах предприняли больше усилий, то рост был бы, конечно, существенно более значимым, — подчеркнул Глава республики.

При этом, по словам Рустэма Хамитова, на общероссийском фоне республика в части развития малого бизнеса выглядит достойно. Доля малого бизнеса в валовом региональном продукте составляет более 30 процентов, тогда как в стране этот показатель — 20 процентов. В прошлом году оборот продукции малых и средних предприятий, а также индивидуальных предпринимателей вырос почти на 2,5 процента и составил 940 млрд рублей. Доля занятых в этом секторе — 31,3 процента, что выше российского показателя, который составляет 25,6 процента.

— В прошлом году республика заняла первое место в конкурсе среди регионов России по объему полученных федеральных средств для помощи малому бизнесу в моногородах. Это лидерство мы закрепили и в этом году, — сказал Рустэм Хамитов.

За последние два года заметно выросло число проводимых в республике мероприятий по повышению престижа предпринимательской деятельности. В их числе — такие масштабные события, как форумы малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, форум социального предпринимательства, Неделя предпринимательства. На качественно новом уровне проводится республиканский конкурс «Предприниматель года».

— Сегодня мы уже действительно демонстрируем неплохие результаты. У нас много замечательных, активных людей, которые хотят реализовать свой потенциал, свои возможности. Мы неплохо поработали над формированием соответствующего правового поля. В целом власть ориентирована на поддержку предпринимательства — это факт. И результаты мы тоже видим, — отметил Глава региона. — Предпринимательство ждёт от власти поддержки. Не преференций, даже не очередных льгот, а поддержки моральной, человеческой, того, что необходимо в человеческих отношениях — доверия, спокойного, разумного отношения друг к другу. Надеюсь, что в таком формате мы будем продолжать нашу работу.