Алиханов: Законопроект об ОЭЗ внесли в администрацию президента

— Правительство внесло в главное правовое управление администрации президента наш законопроект. Наше министерство экономики распространит его через основные бизнес-объединения. Это не финальный текст. Понятно, что он может быть улучшен. Очень надеюсь, что депутаты Госдумы от Калининградской области тоже в этом поспособствуют. Буду рад, если вы нам в этом смысле тоже сможете что-то посоветовать, — обратился Алиханов к предпринимателям.

Закон об особой экономической зоне в Калининградской области предусматривает формирование модели опережающего социально-экономического развития. Региональные власти предлагают продлить существование ОЭЗ до 2095 года.

«По нашим предложениям, которые поддержал президент, мы сейчас работаем над новым законом, как мы его называем. Но на самом деле это такой пакет поправок в существующий наш закон, который продлит существование особой экономической зоны до 2095 года», — заявил глава региона.

По мнению Алиханова, в Калининградской области можно использовать ряд изменений, которые уже действуют на территориях опережающего развития в других субъектах РФ. В частности, это льготы на НДС и «квазибезвизовый режим».