Лукашенко рассказал школьникам о качествах настоящего лидера и призвал ценить время

Он подчеркнул, что лидерские качества нужны в самых различных сферах, будь то управление страной или конкретное производство. «Вы можете быть лидерами и в трудовых коллективах. Настоящий лидер — это не только руководитель крупного предприятия, председатель гор-, райисполкома или же глава правительства и Президент. Настоящий лидер — он всегда лидер и в коллективе. Очень надеюсь, что вы и есть такие люди», — отметил Александр Лукашенко.

«Как Президент и глава государства я просто обязан придавать особое значение молодому поколению. Потому что вижу в вас завтрашний день», — сказал глава государства.

Президент выразил уверенность, что молодые люди сумеют достичь поставленных целей.

«В стране созданы все условия, чтобы ваша дорога по жизни была успешной. Сложившаяся система образования позволяет сделать осознанный выбор профессии и реализовать те способности, которыми вы обладаете», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко также посоветовал школьникам не терять впустую драгоценное время в их юные годы. «В жизни надо делать все в свое время. Если вы сейчас не сделаете то, что должны — получить знания, построить фундамент своей жизни в целом — завтра уже будет поздно».

«Сейчас жизнь не та, что у ваших преподавателей или у меня. Раньше она была более спокойной. Сейчас жизнь жутко спрессована. Если ты потеряешь год, ты завтра не наверстаешь. У тебя не будет этого времени. Твои сверстники уйдут вперед», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что он искренне рад нынешней встрече, в том числе потому, что посещение школы позволило вспомнить ему свои годы и как ученика, и в качестве преподавателя. Он пригласил школьников к откровенному разговору по самым различным вопросам, начиная от участия в общественной жизни до вопроса времени начала учебных занятий и мероприятий в шестой школьный день.