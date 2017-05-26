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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

Лукашенко рассказал школьникам о качествах настоящего лидера и призвал ценить время

26 мая, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с учащимися «Молодежь. Взгляд в будущее» рассказал школьникам о качествах настоящего лидера и призвал ценить время, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

«Как Президент и глава государства я просто обязан придавать особое значение молодому поколению. Потому что вижу в вас завтрашний день», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что лидерские качества нужны в самых различных сферах, будь то управление страной или конкретное производство. «Вы можете быть лидерами и в трудовых коллективах. Настоящий лидер — это не только руководитель крупного предприятия, председатель гор-, райисполкома или же глава правительства и Президент. Настоящий лидер — он всегда лидер и в коллективе. Очень надеюсь, что вы и есть такие люди», — отметил Александр Лукашенко.

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Президент выразил уверенность, что молодые люди сумеют достичь поставленных целей.

«В стране созданы все условия, чтобы ваша дорога по жизни была успешной. Сложившаяся система образования позволяет сделать осознанный выбор профессии и реализовать те способности, которыми вы обладаете», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко также посоветовал школьникам не терять впустую драгоценное время в их юные годы. «В жизни надо делать все в свое время. Если вы сейчас не сделаете то, что должны — получить знания, построить фундамент своей жизни в целом — завтра уже будет поздно».

«Сейчас жизнь не та, что у ваших преподавателей или у меня. Раньше она была более спокойной. Сейчас жизнь жутко спрессована. Если ты потеряешь год, ты завтра не наверстаешь. У тебя не будет этого времени. Твои сверстники уйдут вперед», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент отметил, что он искренне рад нынешней встрече, в том числе потому, что посещение школы позволило вспомнить ему свои годы и как ученика, и в качестве преподавателя. Он пригласил школьников к откровенному разговору по самым различным вопросам, начиная от участия в общественной жизни до вопроса времени начала учебных занятий и мероприятий в шестой школьный день.

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