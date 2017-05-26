Максим Решетников проверит объединение больниц КУБа с ГКБ № 4 в июне

Напомним, процесс объединения нескольких больниц КУБа с пермской больницей № 4 стартовал с начала этого года и коснулся Кизеловской городской больницы, Северо-Коспашской амбулатории, Южно-Коспашской амбулатории, поликлиники № 4 в Губахе, поликлиники № 2 (Губаха), филиала поликлиники № 1, отделения скорой медицинской помощи Губахинской центральной городской больницы, Шумихинской сельской врачебной амбулатории, сельской врачебной амбулатории посёлка Юбилейный, Гремячинской центральной городской больницы, Шахтинског ФАПа и других.

Сейчас на территории этих районов работают восемь ФАПов.

В итоге ГКБ № 4 будет иметь один филиал и два подразделения в этих городах.

В результате объединения экономия расходов на оказание медпомощи составит не менее 10%, а в результате консолидации больниц освободится порядка 32% не используемых площадей. Предположительно, все эти здания будут переданы на баланс муниципалитетов.

Объединение больниц призвано решить несколько проблем, связанных с доступностью и качеством оказания медицинской помощи.

В том числе устранить проблему нехватки кадров в небольших городах Пермского края.

С 18 мая врачи ГКБ № 4 уже начали выезжать в Гремячинск, Кизел и Губаху. В будущем, планируется, что врачи будут работать в этих медучреждениях не только в выездном формате, но и на постоянной основе, для чего решается проблема с предоставлением жилья для врачей.