Конкурс по выборам главы Лысьвы снова перенесён

Двое из шести кандидатов должны были набрать минимум семь голосов, чтобы пройти в следующий тур, однако этого не произошло.

Так, действующий глава Лысьвы Виталий Шувалов набрал 10 из 12 голосов, вице-спикер Лысьвенской думы Александр Смирнов — пять голосов. Два голоса набрал предприниматель Всеволод Пузанов.

Голосование будет проведено заново, однако его дата пока не известна. Её определят депутаты Лысьвенской гордумы в течение 10 дней.