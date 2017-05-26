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13:09 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Миссия МВФ отчиталась о результатах работы в Украине

МВФ ожидает роста экономики Украины в 2017 году свыше 2% ВВП — заявление миссии фонда.

Источник: Telegraf.com.ua

Международный валютный фонд ожидает роста экономики Украины в 2017 году свыше 2% ВВП. Об этом говорится в заявлении миссии МВФ, которая 26 мая завершила работу в Украине.

«Украинская экономика продолжает восстанавливаться. Ожидается, что рост превысит 2% в 2017 году», — сказал глава миссии МВФ Рон ван Роден.

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По его словам, увеличение золотовалютных резервов и снижение инфляции формируют позитивный краткосрочный прогноз для экономики, однако структурные реформы все еще остаются необходимыми.

«Миллиард Януковича» уже в бюджете: в ГПУ показали доказательство «Фискальная и монетарная политика соответствуют целям на 2017 год. Золотовалютные резервы выросли до 17,6 млрд долл., прогнозируется снижение инфляции до уровня ниже 10% к концу года. Краткосрочный прогноз позитивный, но решительная имплементация структурных реформ остается критически важной для достижения более сильного и устойчивого роста, в котором Украина нуждается в среднесрочной перспективе», — отметил ван Роден.

В отчете «Перспективы развития мировой экономики» за апрель 2017 года ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд сохранил прогноз роста экономики нашей страны в 2017 году на 2%, а инфляции — на уровне 10%. По прогнозам НБУ, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,9%, в 2018 году — на уровне 3,2%, в 2019 году — на уровне 4%.

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