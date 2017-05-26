О мерах по переходу на латиницу доложили Джаксыбекову

Глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков провел на площадке Акорды второе заседание Нацкомисии по реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру». В заседании приняли участие руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, аким Алматы Бауыржан Байбек, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и другие высокопоставленные лица, сообщает BNews.kz.

О проделанной работе отчитались главы рабочих групп по переводу казахского языка на латинскую графику, созданию 100 новых учебников на казахском языке, по проектам «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана».

Также на суд Национальной комиссии по модернизации общественного сознания были представлены методические пособия для СМИ и вузов, пособие по информационно-разъяснительной работе, разъяснительный материал с 20 ответами на важные вопросы о модернизации общественного сознания.

Участники заседания плодотворно обсудили текущее состояние реализации программы и предстоящие действия рабочих групп, а также всех заинтересованных сторон. По итогам заседания приняты рекомендации по дальнейшей реализации программы.