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13:00 (мск), источник: 365info.kz

О мерах по переходу на латиницу доложили Джаксыбекову

Кроме того, Джаксыбеков принял доклады о проделанной работе по созданию 100 новых учебников на государственном языке.

Источник: 365info.kz

Глава администрации президента Адильбек Джаксыбеков провел на площадке Акорды второе заседание Нацкомисии по реализации программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру». В заседании приняли участие руководитель канцелярии премьер-министра Нурлан Алдабергенов, аким Алматы Бауыржан Байбек, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов и другие высокопоставленные лица, сообщает BNews.kz.

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О проделанной работе отчитались главы рабочих групп по переводу казахского языка на латинскую графику, созданию 100 новых учебников на казахском языке, по проектам «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», «100 новых лиц Казахстана».

Также на суд Национальной комиссии по модернизации общественного сознания были представлены методические пособия для СМИ и вузов, пособие по информационно-разъяснительной работе, разъяснительный материал с 20 ответами на важные вопросы о модернизации общественного сознания.

Участники заседания плодотворно обсудили текущее состояние реализации программы и предстоящие действия рабочих групп, а также всех заинтересованных сторон. По итогам заседания приняты рекомендации по дальнейшей реализации программы.

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