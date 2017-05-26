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13:23 (мск), источник: Nakanune.ru

Свердловского депутата лишили мандата из-за несданой декларации о доходах

Прокуратура Гаринского района Свердловской области проверила соблюдение депутатами думы округа законодательства о противодействии коррупции. Одного из депутатов после проверки лишили мандата.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В соответствии с нормами федеральных законов “О противодействии коррупции” и “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” все депутаты представительных органов местного самоуправления обязаны ежегодно представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также аналогичные сведения на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей», — пояснили в пресс-службе.

Депутат городского округа не представил сведения о доходах в установленный срок, поэтому прокурор внес представление председателю думы с требованием устранить нарушения. На заседании думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий этого депутата.

Подобная ситуация сложилась и у депутата думы Белоярского ГО Владислава Гилева. По его словам, он подал декларации на себя, жену и ребенка, но на семью сведения депутат сдал позже. Однако Владислав Гилев отмечает, что уложился в срок на подачу дополнений. Как написал на своей странице в Facebook Гилев, вопрос для народного избранника решился в его пользу: на заседании думы по этому вопросу его коллеги проголосовали за сохранение мандата.

Добавим, ранее сообщалось, что, по данным прокуратуры, в установленный срок не подали декларации 50 депутатов.

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