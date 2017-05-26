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17:37 (мск), источник: Новый Калининград

Облдума утвердила увеличение времени голосования на выборах губернатора

Депутаты Калининградской областной Думы утвердили поправки в Уставной закон, предполагающие увеличение времени голосования на предстоящих выборах губернатора и муниципальных депутатов.

Источник: Новый Калининград

За это решение, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», проголосовало 30 депутатов. Против этого решения выступили представители фракций в Облдуме «Патриоты России» и КПРФ. Отметим, что внесли этот законопроект на рассмотрение в Облдуму группа из 14 депутатов.

В понедельник, 22 мая, комитет областной Думы по законодательству поддержал инициативу избиркома о пролонгировании времени голосования на выборах. Ранее сообщалось, что законодательная инициатива была основана на обращениях, поступивших в областной парламент от двух общественных организаций, представляющих садоводов и огородников, а также ветеранов войны, труда и правоохранительных органов.

Областному бюджету, по словам спикера Думы Марины Оргеевой, продление сроков голосования обойдется в 534 тыс. рублей.

В сентябре за кандидатуру губернатора Калининградской области можно будет проголосовать с 07:00 до 21:00. Отметим также, что в предыдущий единый день голосования избирательные участки были открыты с 08:00 до 20:00.

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