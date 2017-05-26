Киртоакэ категорически отрицает все обвинения

— Все обвинения против столичного мэра Дорина Киртоакэ абсолютно беспочвенны. Киртоакэ не признает себя виновным и сейчас преждевременно говорить о каких-либо деталях, — заявила адвокат для Protv.md.

Мы находимся еще в процессе уголовного преследования. О многом мы не осведомлены, поэтому сейчас еще рано комментировать обстоятельства этого дела, — добавила адвокат мэра.

Напомним, Киртоакэ арестован на 72 часа. Его подозревают в извлечении выгоды из влияния.