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14:14 (мск), источник: Actualitati.md

Киртоакэ категорически отрицает все обвинения

Вчера, 25 мая в ходе обысков НАЦ, был задержан генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ.

Источник: Actualitati.md

— Все обвинения против столичного мэра Дорина Киртоакэ абсолютно беспочвенны. Киртоакэ не признает себя виновным и сейчас преждевременно говорить о каких-либо деталях, — заявила адвокат для Protv.md.

Мы находимся еще в процессе уголовного преследования. О многом мы не осведомлены, поэтому сейчас еще рано комментировать обстоятельства этого дела, — добавила адвокат мэра.

Напомним, Киртоакэ арестован на 72 часа. Его подозревают в извлечении выгоды из влияния.

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