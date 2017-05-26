Титову продлили полномочия бизнес-омбудсмена

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен продлить полномочия бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

«У вас в конце июня заканчивается срок полномочий. Я вижу, как вы с интересом сами это всё делаете, работаете с интересом. Думаю, правильно будет предложить вам продлить срок ваших полномочий, и я с удовольствием это сделаю», — сказал Путин в пятницу на встрече с Титовым.

Титов поблагодарил главу государства и заявил, что принимает это предложение.

«Я буду делать все возможное, чтобы оправдать доверие, которое вы мне оказали», — добавил Титов.

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