Мэр Уфы Ирек Ялалов ответит на вопросы горожан в прямом эфире

В следующую среду, 31 мая, уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Очередная прямая линия стартует на телеканале «Вся Уфа» в 19:00 по местному времени.

Вопросы главе администрации можно задать уже сейчас по телефону (347) 255−90−27. Кроме того, около фонтана «Семь девушек» в Театральном сквере будет работать открытая студия.

Помимо традиционного формата, Ирек Ялалов продолжает отвечать на вопросы уфимцев в Facebook. Во время последнего стрима глава города впервые признался о наличии конфликта между сотрудниками правительства Башкирии и мэрией.