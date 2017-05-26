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13:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Мэр Уфы Ирек Ялалов ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Глава башкирской столицы вновь придет на телевидение.

Источник: Комсомольская правда

В следующую среду, 31 мая, уфимский сити-менеджер Ирек Ялалов ответит на вопросы горожан в прямом эфире. Очередная прямая линия стартует на телеканале «Вся Уфа» в 19:00 по местному времени.

Вопросы главе администрации можно задать уже сейчас по телефону (347) 255−90−27. Кроме того, около фонтана «Семь девушек» в Театральном сквере будет работать открытая студия.

Помимо традиционного формата, Ирек Ялалов продолжает отвечать на вопросы уфимцев в Facebook. Во время последнего стрима глава города впервые признался о наличии конфликта между сотрудниками правительства Башкирии и мэрией.

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