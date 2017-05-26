Мэр Уфы Ирек Ялалов ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Глава башкирской столицы вновь придет на телевидение.
Глава башкирской столицы вновь придет на телевидение.
В следующую среду, 31 мая, уфимский
Вопросы главе администрации можно задать уже сейчас по телефону (347) 255−90−27. Кроме того, около фонтана «Семь девушек» в Театральном сквере будет работать открытая студия.
Помимо традиционного формата, Ирек Ялалов продолжает отвечать на вопросы уфимцев в Facebook. Во время последнего стрима глава города впервые признался о наличии конфликта между сотрудниками правительства Башкирии и мэрией.