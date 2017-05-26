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14:28 (мск), источник: Обозреватель

Порошенко подписал важный указ по безвизу

Подписание указа состоялось во время торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе.

Источник: Reuters

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский Союз.

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Подписание указа состоялось во время торжественной церемонии открытия Стамбульского парка в Одессе, передает УНИАН.

«Так сложился мой график, что именно здесь, в Одессе, я должен подписать указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины, выборенного нами права на безвизовые поездки в ЕС», — сказал Порошенко перед подписанием документа.

Как сообщал «Обозреватель», 17 мая в Страсбурге Украина официально получила безвиз с Евросоюзом подписания законодательного решения о введении ЕС безвизового режима для граждан Украины. Таким образом для украинцев откроют границы 34 страны ЕС.

Позже в ЕС назвали официальную дату старта безвизовых поездок для украинцев.

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