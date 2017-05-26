Ильсур Метшин встретился с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Казани

Во встрече, состоявшейся в мэрии города, также приняли участие заместитель руководителя Исполкома Казани Иван Кузнецов, председатель Комитета земельных и имущественных отношений Ренат Галяутдинов, консул КНР Ли Фэй и консул-атташе КНР Пянь Сяоцян.

Открывая встречу, Ильсур Метшин поздравил генконсула Китайской Народной Республики от имени жителей Казани с назначением на должность. «Искренне рад знакомству с вами. Надеюсь, что Казань станет для вас близким, родным городом, и мы вместе сможем сделать многое для того, чтобы тесные дружеские связи, которые есть между Китайской Народной Республикой и Республикой Татарстан, стали еще крепче», — сказал градоначальник и отметил, что в настоящее время между Казанью и Ханчжоу, Шэньчжэнь, Гуанчжоу и Чэнду уже налажены постоянные дружественные связи в рамках соглашений о побратимстве.

Глава города также подчеркнул, что российско-китайские отношения носят характер стратегического партнерства, и уже сегодня реализуется немало совместных проектов в спорте, промышленности, машиностроении, в области торгово-экономических связей и развитии предпринимательства. Отдельного внимания, по мнению И. Метшина, как одного из перспективных направлений сотрудничества, заслуживает туризм. Градоначальник отметил, что в Казани уже реализуется проект «China friendly» («Дружественный Китаю»), который призван сделать комфортным пребывание китайских туристов в столице РТ, снижает языковой барьер и возможный шок от культурных различий. «В прошлом году Казань посетило 6 тысяч туристов из Китая. Мы считаем, что это лишь первые шаги», — сказал И. Метшин.

В свою очередь Генеральный консул КНР в Казани У Инцинь отметил, что с детства слышал о Казани и для него большая честь работать в таком красивом городе. «Казань связана с именами Льва Толстого и Владимира Ленина, поэтому все больше китайцев узнают о ней. Надеемся, что количество туристов из Китая в вашем городе будет только расти», — сказал генконсул. Господин У Инцинь также поделился мнением, что под руководством Ильсура Метшина столица Татарстана добилась значительных результатов — успешно провела Универсиаду в 2013 году, а теперь активно готовится к приему Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу-2018.

Генеральный консул КНР также отметил, что Казань является одним из экономических центров России, который является транспортным узлом, соединяющим Европу и Азию. «Можно сказать, что Казань является узловым пунктом в экономическом поясе Шелкового пути, поэтому, мы думаем, что у нас большая перспектива сотрудничества», — сказал господин У Инцинь.

«Я уверен, что наше взаимодействие позволит реализовать много значимых проектов для жителей, как Китайской Народной Республики, так и Татарстана», — подытожил глава столицы РТ.