Власти Калининграда подписали постановление о бесплатном проезде во время ЧМ-2018

Администрация Калининграда подписала постановление о порядке предоставления права на бесплатный проезд во время ЧМ-2018. Зрители, волонтёры и лица из списка FIFA смогут перемещаться в общественном транспорте и специальных шаттлах без билета.

Для зрителей бесплатный проезд будет действовать 16, 22, 25 и 28 июня с 00:00 и в течение четырёх часов после окончания матча. Волонтёры не будут покупать билеты на общественный транспорт с 16 мая по 28 июля, лица из списка FIFA — с 27 мая по 8 июля.