Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали
ВОЗ назвала самую пьющую страну в Европе
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Собчак блеснула на вечере вместе с голливудскими звездами (фото)
Деньги из телефона: как работает оплата смартфономКак работают системы бесконтактной оплаты и в чем различия между Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Знарок прогрессирует, почему же Россия вновь без золота?
Фетисов: У России могут появиться комплексы
Как выглядит самая привлекательная женщина в мире (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Путин придумал новый опасный план для Украины – депутат Рады
Отделение Восточной Украины кажется решенным – СМИ
Для автовладельцев подготовили пересчет стоимости ОСАГО
Mega Track — большая мечта маленькой фирмы
Фоторепортажи
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
10110 лет со дня рождения Лоуренса Оливье
10В тени красоты
9Теракт в Манчестере
14:38 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти Калининграда подписали постановление о бесплатном проезде во время ЧМ-2018

Зрители, волонтёры и лица из списка FIFA смогут перемещаться в общественном транспорте без билета.

Источник: Калининград.Ru

Администрация Калининграда подписала постановление о порядке предоставления права на бесплатный проезд во время ЧМ-2018. Зрители, волонтёры и лица из списка FIFA смогут перемещаться в общественном транспорте и специальных шаттлах без билета.

Для зрителей бесплатный проезд будет действовать 16, 22, 25 и 28 июня с 00:00 и в течение четырёх часов после окончания матча. Волонтёры не будут покупать билеты на общественный транспорт с 16 мая по 28 июля, лица из списка FIFA — с 27 мая по 8 июля.

Помимо обычных автобусов во время проведения чемпионата мира по футболу в Калининграде введут четыре маршрута для шаттлов. К ЧМ-2018 в городе также планируют организовать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) на Южном и Северном вокзалах, а также перехватывающую парковку в границах улиц Молодой гвардии и Суздальской.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Гудбай, шанхай!»: в Калининграде убрали торговые палатки перед «Эпицентром»
Путину предложили провести первую в РФ административную амнистию
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
В Египте при нападении на автобус погибли более 20 человек
Мединский впервые прокомментировал обыски в «Гоголь-центре»
Дума приняла закон о лишении свободы за создание «групп смерти»
Сергей Иванов призвал прибраться в России
Премьер Черногории прокомментировал инцидент с Трампом в Бельгии
Спорт
Доска позора: 10 отрицательных историй РФПЛ-2016/17 Едва ли не после каждого тура Луческу повторял: мне не нравится, что нас судят арбитры из Москвы, при них мы теряем очки
Авто
Лимузин Трампа не пролез в ворота королевского дворца в Бельгии Президент США не смог въехать на территорию королевской резиденции из-за больших габаритов своего автомобиля под названием «Зверь» (The Beast)
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
Депп и еще 7 актеров — секс-символов, которые нас разочаровали 15–20 лет назад имена этих актеров прочно ассоциировались со словами вроде «магнетизм», «харизма» и «успех». Однако времена поменялись, и они вместе с ними, причем далеко не в лучшую сторону
Недвижимость
Петербургские коммуналки превратят в хостелы
Хочу продать квартиру – как узнать, сколько она стоит?
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Итальянцы построят в России дома по принципу «Лего»
Леди
Чем модные привычки кореянок отличаются от наших Кто вдохновляет современных корейцев, где купить платье, похожее на национальный костюм, а также какие тенденции популярны в Сеуле сейчас — в нашей статье
Дети
Стефания Маликова пожаловалась на испорченный последний звонок Дети знаменитостей попрощались со школой.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь