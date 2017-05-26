Власти Калининграда подписали постановление о бесплатном проезде во время ЧМ-2018
Зрители, волонтёры и лица из списка FIFA смогут перемещаться в общественном транспорте без билета.
Зрители, волонтёры и лица из списка FIFA смогут перемещаться в общественном транспорте без билета.
Администрация Калининграда подписала постановление о порядке предоставления права на бесплатный проезд во время ЧМ-2018. Зрители, волонтёры и лица из списка FIFA смогут перемещаться в общественном транспорте и специальных шаттлах без билета.
Для зрителей бесплатный проезд будет действовать 16, 22, 25 и 28 июня с 00:00 и в течение четырёх часов после окончания матча. Волонтёры не будут покупать билеты на общественный транспорт с 16 мая по 28 июля, лица из списка FIFA — с 27 мая по 8 июля.
Помимо обычных автобусов во время проведения чемпионата мира по футболу в Калининграде введут четыре маршрута для шаттлов. К ЧМ-2018 в городе также планируют организовать