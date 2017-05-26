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16:06 (мск), источник: Фонтанка

Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почетных граждан

В Мариинском дворце 27 мая вручат знаки отличия вновь избранным почётным гражданам Санкт-Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе Законодательного собрания.

Напомним, что в 2017 году почетными гражданами были избраны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. Поддерживаемые оппозиционными депутатами певица Эдита Пьеха и кинорежиссёр Александр Сокуров не набрали достаточного количества голосов.

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Пресс-секретарь ЗакСа Елена Тимошенко подтвердила, что в День города в ротонде Мариинского дворца будут лично присутствовать и Валентина Матвиенко, и патриарх Кирилл. Перед вручением почетных знаков они примут участие в возложении цветов к памятнику Пётру I.

Отметим, что, согласно закону, вновь избранные почётные граждане награждаются нагрудным знаком — серебряным лавровым венком с надписью «СПб».

Звания почетным гражданам Северной столицы присуждают с 1993 года. С этого момента Законодательное собрание выбрало 43 почетных гражданина.

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