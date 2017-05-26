Матвиенко и патриарху Кириллу вручат знаки отличия почетных граждан
В Мариинском дворце 27 мая вручат знаки отличия вновь избранным почётным гражданам
В Мариинском дворце 27 мая вручат знаки отличия вновь избранным почётным гражданам
Напомним, что в 2017 году почетными гражданами были избраны глава Совета Федерации Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл. Поддерживаемые оппозиционными депутатами певица Эдита Пьеха и кинорежиссёр Александр Сокуров не набрали достаточного количества голосов.
Отметим, что, согласно закону, вновь избранные почётные граждане награждаются нагрудным знаком — серебряным лавровым венком с надписью «СПб».
Звания почетным гражданам Северной столицы присуждают с 1993 года. С этого момента Законодательное собрание выбрало 43 почетных гражданина.