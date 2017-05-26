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14:59 (мск), источник: Sputnik.md

Кто может стать и.о. мэра Кишинева

Кто может стать и.о. мэра Кишинева, в законе не написано — возможность есть у многих.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 мая — Sputnik. После того, как мэр Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан в четверг на 72 часа по делу о платных парковках, встал вопрос о том, кто будет исполнять обязанности столичного градоначальника.

Ведь, за город должен кто-то отвечать, пока Киртоакэ находится под следствием, или пока не изберут нового примара, если прежний будет осужден.

Согласно букве закона

Согласно статьям 33 и 34 Закона о местном публичном управлении, «в случае привлечения примара к суду за совершение преступления, он может быть временно отстранен от должности до вынесения окончательного решения по делу». В законе отмечено, что пока примар лишь отстранен от должности, то есть не снят с нее, — организация новых выборов на этот пост не допускается.

Вопрос об отстранении градоначальника с должности решает только суд.

«Если временно отстраненный от должности примар был оправдан или уголовное дело в отношении него прекращено, (…) восстанавливается в должности на период до истечения срока его мандата», — сказано в законе.

Там же сказано, что эти положения «применяются соответствующим образом и к заместителям примара».

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Если мэр временно отстранен от исполнения своих обязанностей, то его полномочия должен взять на себя один из его заместителей. Если все они не могут это сделать, то «местный совет (в данном случае муниципальный совет Кишинева — ред.) в пятидневный срок уполномочивает иное лицо временно исполнять соответствующие обязанности».

«На период своего временного отсутствия примар может делегировать под свою ответственность исполнение обязанностей примара (…) секретарю совета», — подчеркнуто в законе.

Что на самом деле

Итак, мэр на данный момент обязанности исполнять не может. Киртоакэ, напомним, задержан в четверг поздно вечером по делу о платных парковках. Он помещен на трое суток в изолятор антикоррупционного центра. Киртоакэ подозревается в извлечении выгоды из влияния.

Если суд решит отстранить градоначальника от его обязанностей, то ни один из его замов не в состоянии будет их подхватить. Ранее по делу о тех же платных парковках в числе 11 человек были задержаны оба вице-мэра Кишинева — Влад Котец и Нистор Грозаву.

По ряду дел в тот же день, что и Киртоакэ, был задержан секретарь муниципального совета Кишинева Валериу Диденку.

Синдром закона и дышла

Соответственно, если суд постановляет отстранить Киртоакэ от дел, то в течение пяти дней, напомним, мунсовет должен утвердить и.о. мэра. Однако в законе не сказано, из числа кого должен оказаться этот временный избранник — из муниципальных советников, руководителей муниципальных предприятий или из аппарата мэрии. А, может быть, и.о. мэра Кишинева может стать в этих условиях любой кишиневец?

В мунсовете 51 человек, из них трое задержаны и под следствием, то есть на работу ходить пока не могут, и их счастье, если «пока» здесь ключевое слово. Остаются 48 советников, которые чисто теоретически в полном составе смогут собраться в урочный день и час, чтобы выбрать и.о. градоначальника. Но какое число голосов за ту или иную кандидатуру может считаться достаточным для назначения, — в законе также не прописано.

Ждет ли Кишинев кризис местной власти? Давайте понаблюдаем.

Напоследок отметим лишь, что действия Киртоакэ попадают под категорию определения «использование служебного положения в личных целях». Согласно местному законодательству, ему грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Киртоакэ — первый вице-председатель Либеральной партии Молдовы (выступает за объединение республики с Румынией). Он занимает пост мэра Кишинева уже третий срок подряд. Его мандат заканчивается в 2018 году.

Ранее Партия социалистов, которой — до избрания президентом — руководил Додон, начала процедуру по сбору подписей по организации референдума для отставки Киртоакэ.

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