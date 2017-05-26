Рустам Минниханов принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Казани

Напомним, провел заседание, прошедшее в Казанской ратуше, Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В своем вступительном слове глава Правительства России сердечно поприветствовал участником мероприятия и заметил: «Добро пожаловать в Казань — город, который славится своим радушием и гостеприимством. Надеюсь, что присутствующие уже успели это почувствовать».

Медведев напомнил, что в текущем году председателем СНГ стала РФ при сопредседательстве Кыргызстана и Таджикистана.

Премьер перечислил основные направления работы, включая последовательное развитие организации с учетом новых вызовов и угроз в современном мире, а также дальнейшее укрепление экономических основ Содружества. Отдельно он упомянул деятельность по формированию в СНГ самодостаточного продовольственного рынка, развитие сотрудничества в сфере транспорта и энергетики, поддержку совместных инновационных видов деятельности.

В контексте расширения связей в сферах образования, культуры, информации, туризма, спорта Дмитрий Медведев отметил: «Сборные некоторых стран Содружества принимали участие в нашем национальном чемпионате по рабочим профессиям “Молодые профессионалы”. Это хорошая подготовка к мировому чемпионату WorldSkills, который пройдет здесь же, в Казани, в 2019 году».