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14:59 (мск), источник: Om1.ru

Средняя зарплата чиновника в Омской области превышает 38 тысяч

Всего в регионе трудятся почти 29 тысяч представителей этой профессии.

По данным Омскстата, численность работников государственных органов и органов местного самоуправления составляет 28,8 тысяч человек. Это данные на конец первого квартала 2017 года (иными словами, на конец марта).

Средняя зарплата в этой отрасли составляет 38,3 тысячи рублей. (Вот вам и ответ на вопрос, почему средней зарплатой в Омской области именуется цифра в 29,5 тысячи, но большинство рядовых омичей таких денег никогда не получали.).

В омских подразделениях федеральных государственных органов служат 18,5 тысячи человек. Их среднемесячная зарплата достигает 40,6 тысяч рублей.

В государственных органах Омской области работают 3,5 тысячи человек в среднем за 43,4 тысячи рублей в месяц.

В органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований трудятся 6,7 тысячи человек в среднем за 29,4 тысячи рублей в месяц.

Омскстат констатирует: средняя зарплата чиновников по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилась на 2%. Отметим, что на практике заработки служащих сильно варьируются. Персоналу на низших должностях могут платить минимальные суммы. Зато доходы чиновников на высших постах обычно ощутимо превышают средние зарплаты по региону или стране.

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Средняя зарплата чиновника в Омской области превышает 38 тысяч
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