Челябинская область планирует развивать аддитивные технологии и производство композиционных материалов

«Сегодня наша задача — понять, как встроиться в этот тренд, что мы должны сделать, чтобы эта отрасль начала расти. У нас есть для этого перспективы», — приводятся в сообщении слова губернатора области Бориса Дубровского.

По данным первого заместителя министра экономического развития региона Ирины Акбашевой, в Челябинской области производство композиционных материалов на сегодняшний день занимает порядка 0,2% от общего объема произведенных товаров.