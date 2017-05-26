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15:24 (мск), источник: Интерфакс

Челябинская область планирует развивать аддитивные технологии и производство композиционных материалов

Челябинск. 26 мая. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Челябинская область разработает стратегии развития аддитивных технологий и производства в регионе композиционных материалов, сообщила пресс-служба губернатора области.

Источник: Пресс-служба губернатора Челябинской области

«Сегодня наша задача — понять, как встроиться в этот тренд, что мы должны сделать, чтобы эта отрасль начала расти. У нас есть для этого перспективы», — приводятся в сообщении слова губернатора области Бориса Дубровского.

По данным первого заместителя министра экономического развития региона Ирины Акбашевой, в Челябинской области производство композиционных материалов на сегодняшний день занимает порядка 0,2% от общего объема произведенных товаров.

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